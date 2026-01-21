Un grave episodio di violenza ha scosso la scuola Sarrocchi di Siena, lasciando ferite profonde nella comunità. Pur non provando paura fisica, le persone coinvolte sentono il peso di una ferita morale che richiede riflessione e attenzione. Questo gesto di inciviltà ha suscitato rabbia e delusione, evidenziando l’importanza di mantenere un ambiente scolastico sicuro e rispettoso per tutti.

Un gesto che ha sconvolto l’intera comunità senese, un atto di inciviltà che ha suscitato rabbia, delusione e disgusto, non solo nelle studentesse e negli studenti dell’ istituto Sarrocchi, ma anche in tutti quei cittadini che si sono sentiti violati come le ragazze i cui nomi erano presenti nella ’lista stupri’ trovata nel bagno dei ragazzi. Una studentessa presente nella lista, che per siscurezza resterà anonima, ha deciso di fare chiarezza lanciando un messaggio forte e chiaro "non è tanto la paura fisica quanto il danno morale per quanto accaduto". Come sei venuta a sapere di essere presente nella lista? "Sono venuta a sapere che il mio nome era nella lista tramite un’amica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lista degli stupri a scuola: "Non provo la paura fisica. Ma resta la ferita morale"

Leggi anche: Protesta degli studenti dopo la lista degli stupri: “Non chiediamo punizioni ma risposte”

Scritte nei bagni della scuola. Spunta un’altra lista degli stupriRecentemente, a Modena è stata scoperta una lista rinvenuta nei bagni di una scuola, contenente i nomi di studentesse indicate come destinatari di messaggi di violenza.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Siena, scoperta una nuova 'lista stupri' nel bagno di una scuola; Scoperta una ‘lista stupri’ nel bagno di una scuola a Siena; Lista stupri in una scuola di Siena: un altro caso in Toscana dopo quello di Lucca; Una nuova lista stupri in una scuola di Siena, l'ira della preside.

Lista stupri al Sarrocchi di Siena, Bondi e Salvini: Parola abominevole, serve rispettoDoverosa l’attenzione per la lista stupri comparsa sui muri dell’istituto Sarrocchi, perché è necessario che i giovani che hanno sottovalutato la portata di un termine simile ne comprendano fino in f ... radiosienatv.it

Lista stupri a Siena, Tagliaferri in visita al Sarrocchi: Le ragazze sono molto turbateSopralluogo del direttore generale dell’Ufficio scolastico provinciale della Toscana, Luciano Tagliaferri, all’istituto Sarrocchi di Siena dopo il ritrovamento, in un bagno maschile, di una cosiddetta ... radiosienatv.it

Canale 3. . Dopo il caso della cosiddetta lista stupri comparsa all’istituto Sarrocchi di Siena, interviene la dirigente scolastica Cecilia Martinelli. Al centro del suo messaggio la difesa dell’identità della scuola, definita un’eccellenza del territorio, e la linea della f - facebook.com facebook

L’elenco dei nomi delle studentesse sotto la scritta "lista stupri" segue i casi di Roma e Lucca. Il gesto è stato condannato con fermezza dall’assessora regionale alle pari opportunità Cristina Manetti bit.ly/listastrupisie… x.com