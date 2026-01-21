Il 21 gennaio 1981, Canneto, frazione di Lipari, fu interessata da una grave mareggiata che causò significativi danni alla costa. Questa giornata rimane un ricordo importante nella storia locale, testimoniando gli effetti delle intemperie sulla comunità e sul territorio di Lipari.

Il 21 gennaio 1981 la frazione di Canneto, nel comune di Lipari, fu colpita da una violenta mareggiata che provocò ingenti danni lungo tutta la fascia costiera. Le onde, sospinte da condizioni meteorologiche eccezionali, invasero il lungomare, causando allagamenti in abitazioni e attività commerciali, come si vede dalle foto condivise da padre Giuseppe Mirabito. Il porticciolo riportò gravi danni; numerose imbarcazioni e veicoli furono trascinati o distrutti dalla forza del mare. La situazione di emergenza rese necessari interventi immediati, spesso attuati con l’aiuto diretto della popolazione locale, che si mobilitò per prestare soccorso e limitare i danni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Lipari oggi come nel 1981: a Canneto il ricordo della grande mareggiata

