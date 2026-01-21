L’invito a Putin nel comitato per la pace a Gaza è l’ennesima supercazzola di Trump

L'invito di Trump a Putin nel comitato per la pace a Gaza rappresenta ancora una volta una mossa discutibile, che solleva dubbi sulla sua reale volontà di risoluzione dei conflitti. Mentre si susseguono dichiarazioni e iniziative, è importante analizzare con attenzione le dinamiche e le implicazioni di queste proposte, distanziandosi da facili sensazionalismi per comprendere meglio il contesto internazionale e gli interessi in gioco.

Non si fa in tempo a prendere in giro Giorgia Meloni per la passione con cui si loda e s'imbroda per l'invito a entrare nel «Board of peace» voluto da Donald Trump, che quello non solo fa sapere di aspettarsi una quota di iscrizione di ben un miliardo di dollari (dopo il primo periodo di prova gratuito, diciamo così) ma invita a farne parte, dopo Benjamin Netanyahu, pure quell'altro grandissimo esperto di pace nel mondo che risponde al nome di Vladimir Putin. Tra l'altro, proprio ieri, nel consueto profluvio di stramberie delle sue pagine social, Trump ha postato un'immagine in cui si vede una cartina in cui anche il Canada, la Groenlandia e il Venezuela sono segnati con la bandiera a stelle strisce.

