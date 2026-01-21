L’Inter lo riporta in Serie A dopo sei mesi | colpo a sorpresa ma irrompe il Napoli con una magia

Dopo sei mesi, l’Inter torna in Serie A, sorprendendo con una vittoria che permette al Napoli di superarla grazie a una giocata di Lucca. La squadra nerazzurra, ancora stabile sul mercato, ha dimostrato solidità e determinazione, sfruttando al meglio le occasioni. La partita ha evidenziato le qualità di entrambe le squadre, confermando l’equilibrio e l’incertezza tipici di questa fase del campionato.

I nerazzurri tornano su un vecchio pallino per la fascia, ma Lucca sblocca tutto per un sorpasso improvviso L’Inter non si è ancora mossa in maniera importante sul mercato, non avendo particolari necessità o lacune evidenti anche a livello numerico nella propria rosa. La scure degli infortuni si è abbattuta alla Pinetina in maniera decisamente ridotta rispetto a molte altre squadre in Serie A, in primis al Napoli come la Roma e la Lazio, la Juve o il Milan. Ma è ovvio che dei difetti ci sono e in ruoli già abbastanza individuati: difesa ed esterni. Marotta (Ansafoto) – calciomercato.it Non a caso i nerazzurri ha puntato il centrale classe 2007 Mlacic, che ora potrebbe riaprirsi dopo le difficoltà dei giorni scorsi per il cambio di procura, e si è parlato di un clamoroso ritorno come quello di Ivan Perisic che come vi abbiamo raccontato aveva dato la sua disponibilità e resta uno scenario da fine mercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Mainoo, il Napoli lo aspetta da sei mesi. Ma pesano i 200 milioni investiti in estate (Gazzetta)Mainoo, giovane talento, attende da sei mesi di approdare al Napoli.

L’ex Inter torna a Milano per vestire rossonero: il Milan lo riporta in Italia dopo due anniIl Milan è pronto a riportare in Serie A un calciatore dopo due anni con il giocatore in questione che ha vestito la maglia dell'Inter ... calciomercato.it

Romano: Offerta Gala per Calhanoglu? Posso dirvi che su di lui l’Inter fa sapere che…Lo riporta Fabrizio Romano, che fa il punto sul futuro del centrocampista turco dopo le voci di una possibile offerta del Galatasaray per lui ... msn.com

OBIETTIVO CHIARO! L’Inter vuole riportare a Milano Ivan Perisic e insisterà col PSV Eindhoven per farlo. Bisogna però capire cosa deciderà di fare il club olandese. Se ci sarà apertura, i nerazzurri affonderanno il colpo. - Gianluca Di Marzio, Sky - facebook.com facebook

