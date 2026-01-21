L’intelligenza artificiale abbatte le barriere della sordità

L’intelligenza artificiale sta aprendo nuove possibilità per le persone con problemi uditivi, contribuendo a superare le barriere della sordità. Attraverso innovazioni tecnologiche, si creano strumenti e soluzioni che migliorano la comunicazione e l’inclusione sociale. Questi progressi rappresentano un passo importante verso un mondo più accessibile, dove nessuno rimane isolato a causa delle proprie limitazioni uditive.

Nel silenzio che separa settanta milioni di persone dal resto del mondo, la tecnologia sta costruendo ponti inaspettati. Sono i numeri della comunità sorda globale, una popolazione equivalente a quella di un grande Paese europeo, eppure spesso invisibile nelle statistiche dell’accessibilità. Mentre le città si riempiono di rampe per carrozzine e segnali acustici per non vedenti, la comunicazione per chi non può sentire resta un territorio inesplorato, affidato a pochi interpreti e a una consapevolezza sociale ancora fragile. L’Africa orientale, in particolare il Kenya, sta diventando un laboratorio sorprendente per l’innovazione nell’accessibilità linguistica. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

