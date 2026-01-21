Vittorio Lingiardi riflette sul rapporto complesso tra felicità e sofferenza, evidenziando come spesso ci esponiamo a rischi emotivi e sabotiamo il nostro benessere. La sua analisi invita a comprendere i motivi dietro queste dinamiche e suggerisce che, attraverso la consapevolezza, è possibile ridurre i danni prima che il dolore diventi inevitabile. Una riflessione importante per affrontare le sfide delle relazioni e della crescita personale.

Ma perché ci esponiamo al pericolo, ci consumiamo in relazioni sbagliate, ci sentiamo sempre in colpa? Perché ci continuiamo a sabotare? Vivere senza dolore in questa società sembra impossibile ma, ci dice lo psichiatra Vittorio Lingiardi, i danni si possono ridurre prima che il ‘farsi male’ diventi una necessità. Si intitola proprio così, ‘ Farsi male. Variazioni sul masochismo ’, il saggio che il professore ha appena pubblicato per Einaudi e che presenta domani alle 18,30 al Mast nell’ambito de ‘La voce dei libri’ in dialogo con Daria Bignardi. Professore, che cos’è il masochismo, quando nasce e come mai adesso è diffuso in maniera così evidente nella nostra società? "’Masochista’ è un aggettivo che nasce nell’Ottocento per indicare un comportamento sessuale che intreccia piacere e dolore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lingiardi: "Non sappiamo amare la felicità"

Leggi anche: Vittorio Lingiardi racconta al Teatro Kismet il Corpo, Umano

Tutto quello che sappiamo (e non sappiamo) sul delitto Reiner che ha sconvolto HollywoodUn tragico evento ha scosso Hollywood: un duplice omicidio avvenuto in una stanza d'albergo a Santa Monica, con un uomo trovato in stato di shock e una scena di sangue.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Lingiardi: Non sappiamo amare la felicità.

Lingiardi: Non sappiamo amare la felicitàLo psichiatra presenta oggi al Mast il suo ultimo saggio ’Farsi male. Variazioni sul masochismo’: Ripercorriamo dinamiche dolorose ... ilrestodelcarlino.it