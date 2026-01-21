Limite orario a trenta chilometri e due attraversamenti pedonali misure di sicurezza al villaggio Unrra

Nel villaggio Unrra, lungo via Calispera, sono state introdotte nuove misure di sicurezza stradale, tra cui un limite di velocità di trenta chilometri orari e due attraversamenti pedonali. Queste iniziative mirano a garantire la sicurezza di residenti e studenti, riducendo i rischi e favorendo un ambiente più protetto. Le modifiche sono state adottate per migliorare la vivibilità e la sicurezza nel quartiere.

Maggiore sicurezza stradale in via Calispera al villaggio Unrra dove insistono abitazioni e una scuola. Il Comune ha disposto i lavori con apposita ordinanza di viabilità per realizzare due attraversamenti pedonali rialzati e l'istituzione del limite di velocità a trenta chilometri orari. Agli.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Sicurezza stradale, proseguono i lavori di riqualificazione degli attraversamenti pedonaliSono in corso interventi di riqualificazione degli attraversamenti pedonali e lavori di messa in sicurezza dell’incrocio su via Comacchio, all’altezza di via Valle Zavalea e via Val Trebba.

