Questa settimana, Otto e Mezzo su La7 vede un cambio temporaneo alla conduzione: Lilli Gruber lascia il suo ruolo abituale e viene sostituita da Giovanni Floris. La variazione interessa il programma di approfondimento politico e attualità, offrendo agli spettatori un’opportunità di confronto diverso. La trasmissione continuerà a mantenere il suo stile di informazione rigorosa e puntuale, garantendo un aggiornamento completo sui temi di attualità.

Questa settimana Otto e Mezzo su La7 vive un piccolo cambiamento: Lilli Gruber, storica conduttrice del talk show, cede temporaneamente il timone a Giovanni Floris. La giornalista torna però stasera, mercoledì 21 gennaio, con una puntata speciale in diretta da Davos, dove è in corso il World Economic Forum. Giovanni Floris prende il timone per qualche giorno. Da lunedì, il pubblico di La7 ha notato l’assenza di Gruber alla conduzione. Al suo posto c’è Giovanni Floris, volto noto della rete e conduttore abituale di DiMartedì, che guida il programma per alcuni giorni senza modifiche allo stile editoriale. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Lilli Gruber lascia Otto e Mezzo a Giovanni Floris: tutti i dettagli

Lilli Gruber “lascia” Otto e Mezzo a Giovanni Floris ma torna con una puntata speciale: cosa è successoLilli Gruber ha temporaneamente lasciato la conduzione di Otto e Mezzo, sostituita da Giovanni Floris per questa settimana.

Lilli Gruber non conduce Otto e Mezzo martedì 20 gennaio perché è a Davos, oggi al suo posto c'è FlorisLilli Gruber non condurrà Otto e Mezzo martedì 20 gennaio, poiché si trova a Davos per partecipare al World Economic Forum.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Lilli Gruber sullo scontro con Fini a Otto e mezzo: È diventato allergico alle domande in ...

Argomenti discussi: Lilli Gruber sparisce da Otto e Mezzo, lunga assenza (tra le polemiche): cosa succede e chi la rimpiazza; Lilli Gruber non conduce Otto e Mezzo martedì 20 gennaio perché è a Davos, oggi al suo posto c'è Floris; Otto e Mezzo; Otto e Mezzo: Lilli Gruber conduce il programma in diretta da Davos.

Lilli Gruber sparisce da Otto e Mezzo, lunga assenza (tra le polemiche): cosa succede e chi la rimpiazzaQuesta settimana la giornalista non guiderà il talk show dell’access prime time di La7: al suo posto Giovanni Floris, domani lo speciale in diretta da Davos ... libero.it

Lilli Gruber lascia Otto e Mezzo a Giovanni Floris ma torna con una puntata speciale: cosa è successoUna puntata speciale in diretta da Davos segna il ritorno di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, mentre per il resto della settimana il programma è affidato a Giovanni Floris ... dilei.it

«Nel giorno in cui Donald Trump salirà sul palco del World Economic Forum, Otto e mezzo trasmetterà una puntata unica da Davos, in diretta su La7 alle 20. 35 con Lilli Gruber alla conduzione. L’appuntamento porterà il pubblico proprio nel cuore del summit i - facebook.com facebook

Sulla sicurezza il Governo Meloni è colpevole. La destra sta fallendo ma la sinistra si deve svegliare. Ieri con Massimo Cacciari da Lilli Gruber x.com