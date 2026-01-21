Durante la diretta di Otto e mezzo, Lilli Gruber ha dovuto interrompere la trasmissione a causa di un incendio nei pressi dello studio a Davos. L’evento ha creato momenti di tensione, costringendo la conduttrice a interrompere temporaneamente il programma. La situazione è stata gestita prontamente, garantendo la sicurezza di tutti i presenti. Restano in atto aggiornamenti sulla situazione e sulla ripresa della normale programmazione.

Momenti di forte tensione in diretta per Lilli Gruber. La celebre giornalista si è infatti ritrovata costretta a interrompere la conduzione del suo programma, Otto e mezzo. Il motivo ha dell’incredibile: è scoppiato un incendio. Il tutto non è avvenuto nella sede di La7, sia chiaro, bensì a Davos, in Svizzera, dov’è stata allestita un’area per una conduzione in loco, laddove è in corso il World Economic Forum. Fortunatamente le fiamme non hanno lambito la postazione ma si sono propagate nelle immediate vicinanze. Ciò ha costretto l’interruzione immediata della trasmissione. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lilli Gruber interrompe Otto e mezzo, incendio nei pressi dello studio a Davos

Incendio a Davos, evacuato lo studio di Otto e Mezzo: Lilli Gruber conduce la diretta al telefonoNella giornata di oggi si è verificato un incendio a Davos, che ha portato all’evacuazione dello studio di Otto e Mezzo presso il Congress Center.

Lilli Gruber, evacuazione durante Otto e mezzo per un incendio: cosa è successo a DavosDurante la trasmissione Otto e mezzo, Lilli Gruber è stata evacuata dal Congress Center di Davos a causa di un incendio nelle vicinanze di un hotel.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Incendio a Davos, evacuato Congress center. Lilli Gruber interrompe direttaSiamo fuori dal Congress Center. Ci hanno fatto evacuare tutti quanti. Abbiamo lasciato tutte le nostre cose all'interno perché pare ci sia un incendio in un albergo qui vicino. Ci sono elicotteri ch ... huffingtonpost.it

Lilli Gruber, evacuazione durante Otto e mezzo per un incendio: cosa è successo a DavosDurante il World Economic Forum di Davos, Lilli Gruber ha raccontato a Otto e Mezzo l’evacuazione dal Congress Center per un incendio nelle vicinanze. msn.com

È stato evacuato d'urgenza durante la diretta tv lo studio televisivo in esterna a Davos dove Lilli Gruber doveva presentare la trasmissione "Otto e mezzo" di questa sera in diretta su La7. - facebook.com facebook

Evacuato lo studio di Lilli Gruber a Davos durante la diretta: incendio in corso x.com