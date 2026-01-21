Lilli Gruber evacuazione durante Otto e mezzo per un incendio | cosa è successo a Davos

Durante la trasmissione Otto e mezzo, Lilli Gruber è stata evacuata dal Congress Center di Davos a causa di un incendio nelle vicinanze di un hotel. L’evento ha causato momenti di preoccupazione e ha interrotto temporaneamente la diretta. Non si segnalano feriti o conseguenze gravi, ma l’episodio ha attirato l’attenzione sulla sicurezza durante gli eventi in loco.

Momenti di tensione stasera a Davos, in Svizzera, quando Lilli Gruber, in collegamento per la trasmissione Otto e mezzo è stata costretta ad un' evacuazione d'emergenza dal Congress Center a causa di un incendio nei pressi di un hotel vicino. La giornalista, collegata in diretta dalla città svizzera per seguire i lavori del World Economic Forum, ha dovuto abbandonare lo studio insieme a tutto il personale presente. Davos WEF Congress Centre Evacuated Amid Reports of Smoke and Odor The main Congress Centre at the World Economic Forum Annual Meeting in Davos, Switzerland, was just evacuated. An NRK reporter on site reported the evacuation, with attendees citing an unusual odor causing.

