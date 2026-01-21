Life is Strange | Reunion torna alle origini | data di uscita edizioni e tutto sul ritorno di Max e Chloe

Life is Strange: Reunion, il nuovo capitolo della celebre serie narrativa, è stato annunciato da Square Enix e Deck Nine Games. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series e PC, tramite Steam e Microsoft Store. Questo ritorno alle origini vedrà protagonisti di nuovo Max e Chloe, offrendo ai fan un’esperienza coinvolgente e fedele all’atmosfera della saga. La data di uscita e le edizioni saranno comunicate prossimamente.

Square Enix e Deck Nine Games hanno ufficializzato Life is Strange: Reunion, nuovo capitolo della saga narrativa in arrivo su PlayStation 5, Xbox Series e PC (tramite Steam e Microsoft Store ). Il gioco sarà disponibile dal 26 marzo e i preorder sono già attivi con più edizioni, pensate sia per chi vuole solo la storia principale sia per chi cerca contenuti extra digitali e pacchetti più completi. Data di uscita e piattaforme disponibili. Life is Strange: Reunion uscirà il 26 marzo su PlayStation 5, Xbox Series e PC. La pubblicazione in contemporanea su tutte le piattaforme principali è una scelta che aiuta molto un titolo narrativo di questo tipo, perché permette alla community di giocare subito insieme, commentare le scelte e confrontarsi sugli eventi senza dover aspettare versioni successive. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

Life is Strange: Reunion è stato classificato dal PEGI: è il nuovo capitolo della serie?Life is Strange: Reunion è stato recentemente inserito nel database del PEGI, l’ente europeo di classificazione dei videogiochi.

