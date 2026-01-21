Life is Strange Reunion si appresta a tornare, suscitando interesse e curiosità tra i fan. Il nuovo capitolo promette di approfondire le storie e i personaggi già noti, lasciando spazio a dubbi e aspettative sul suo sviluppo. In questo articolo esploreremo le principali novità e le possibili direzioni che il gioco potrebbe prendere, offrendo uno sguardo obiettivo e informativo su questa attesa ripresa.

Se pensiamo a un’avventura grafica che sappia trasmettere emozioni forti, uno dei primi titoli che ci verranno in mente è senza dubbio Life is Strange. La saga, ideata da Dontnod Entertainment e proseguita da Deck Nine, ha saputo creare un universo che, pur con personaggi differenti, è stato in grado di rinnovarsi nel corso degli anni. La coppia che tutti i fan ricordano, tuttavia, è quella composta da Chloe Price e Max Caulfield. Dopo aver preparato il terreno con Life is Strange Double Exposure, Square Enix ha deciso di riproporre le due ragazze nel nuovo capitolo della saga, annunciato il 20 gennaio, che si intitolerà Life is Strange Reunion, in uscita il 26 Marzo 2026. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Life is Strange Reunion: cosa ci riserva il futuro? Dubbi e curiosità sul nuovo capitolo

