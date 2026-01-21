Licenza investigativa revocata | la società la prestava a un intermediario

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha respinto il ricorso dell’amministratore di una società di investigazioni private, confermando la revoca parziale della licenza di polizia decisa dalla Prefettura di Perugia. La decisione si basa sulle verifiche effettuate dall’autorità competente, che hanno portato alla sospensione temporanea dell’autorizzazione. La vicenda evidenzia l’importanza del rispetto delle norme in materia di licenze e autorizzazioni nel settore delle investigazioni.

Il Tar Umbria dà ragione alla Prefettura di Perugia: confermata la sanzione per aver vanificato il rapporto di fiducia personale con l'autorità La vicenda ha origine nell’aprile 2023, quando al ricorrente, difeso dagli avvocati Pier Paolo Davalli e Pietro Gigliotti, era stata rilasciata la licenza per svolgere, tramite la sua società, le attività di investigazione e vigilanza privata previste dalla normativa. Nel 2024, a seguito dell’ingresso nel capitale sociale di un’altra società (un’agenzia di intermediazione autorizzata) e del successivo trasferimento della sede in un immobile condiviso con quest’ultima, la Prefettura aveva avviato un procedimento di verifica.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Pubblica sicurezza, revocata la licenza al minimarket di via CabassiÈ stata revocata la licenza commerciale del minimarket di via Cabassi, che ha portato alla sua chiusura definitiva.

Arezzo, revocata la licenza a un circolo culturale: «Eventi aperti al pubblico e gravi disordini nella notte di Halloween»Arezzo ha revocato la licenza di un circolo culturale nella periferia cittadina, a seguito di eventi pubblici e gravi disordini verificatisi durante la notte di Halloween.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Revocata la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande in un circolo culturale di ArezzoArezzo, 10 dicembre 2025 – Il Questore di Arezzo ha revocato la licenza di somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche, di un circolo culturale. Il provvedimento è stato adottato a seguito ... lanazione.it

Revocata la licenza al ristorante Da Paolino a Capri, meta dei vip sull’isola: scoperti abusi ediliziIl Comune di Capri ha revocato la licenza commerciale a Da Paolino, ristorante noto per essere frequentato, ogni estate, da personaggi famosi di ogni genere. Il provvedimento arriva dopo i ... fanpage.it

Misteri delitti e sale da the – Freya Sampson Trasformare un gruppo di lettura in una squadra investigativa: questa l’idea di Freya Sampson, alla base di un cozy crime. Più cozy che crime. Nova Davies è appena arrivata da Londra e nel villaggio marittimo dov facebook