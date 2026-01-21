L'IA può aiutare i truffatori a ingannarci | cosa ci insegna il caso Galeazzi sulle nuove forme di phishing

L'uso dell'intelligenza artificiale nel cybercrime sta evolvendo, rendendo più sofisticate le tecniche di inganno online. Il caso Galeazzi evidenzia come i truffatori impieghino l’IA per creare attacchi di social engineering personalizzati, aumentando la difficoltà nel riconoscere e contrastare le minacce. È importante essere consapevoli di queste nuove modalità di phishing per proteggere i propri dati e la propria identità digitale.

Dietro l’attacco hacker che ha sottratto ad Andrea Galeazzi, re delle recensioni tech, il controllo del suo account c’è una nuova tecnica di manipolazione chiamata social engineering, che utilizza l’intelligenza artificiale per studiare i profili delle vittime e costruire truffe personalizzate, sempre più difficili da smascherare.🔗 Leggi su Fanpage.it Come l’IA può aiutare la modaL’Intelligenza Artificiale sta diventando uno strumento sempre più presente nel settore della moda, offrendo soluzioni per migliorare design, produzione e analisi di mercato. Leggi anche: Intelligenza artificiale, sette ed occultismo: un convegno sulle nuove forme di spiritualità e i loro rischi Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL LAVORO: ARRIVANO LE LINEE GUIDA; Come l’IA può aiutare la moda; Dal caos Vuca al controllo: Oracle ci spiega perché l’IA rende la supply chain governabile; Ema e Fda definiscono dieci principi per l’uso dell’IA nello sviluppo di farmaci. L’IA può aiutare i truffatori a ingannarci: cosa ci insegna il caso Galeazzi sulle nuove forme di phishingDietro l’attacco hacker che ha sottratto ad Andrea Galeazzi, re delle recensioni tech, il controllo del suo account c’è una nuova tecnica di manipolazione ... fanpage.it ChatGPT Jobs: l'IA forse ci ruberà il lavoro, ma ora può aiutare a trovarne unoOpenAI potrebbe presto introdurre una nuova funzione, simile a ChatGPT Health, dedicata a chi vuole trovare lavoro. Miglioramento del curriculum e attività di mentor, con una sezione dedicata all'inte ... hwupgrade.it ATTENZIONE: ALLERTA TRUFFE TELEFONICHE Si segnalano tentativi di truffa da parte di falsi esponenti delle Forze dell'Ordine. I truffatori chiamano chiedendo: - Di controllare oro e valori custoditi in casa. - Denaro per aiutare parenti in difficoltà o c - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.