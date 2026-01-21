L' hero call che portò l' Italia al trionfo EPT

L'hero call che portò l'Italia al trionfo all'EPT rappresenta un momento fondamentale nella storia del poker nazionale. Questo episodio, che ha segnato un punto di svolta, ci riporta alle radici di un percorso fatto di competenza e determinazione. Analizzando quel gesto decisivo, possiamo meglio comprendere l'importanza delle scelte strategiche e della tenacia che hanno portato l'Italia a emergere nel panorama internazionale del poker.

Il nostro viaggio nel tempo ci riporta a quando il Belpaese non aveva ancora trionfato nell'European Poker Tour. Oggi per fortuna la situazione è diversa ma nel lontano 2008 la svolta arrivò con quello che in gergo si chiama hero call. Dopo quella mano il nostro "eroe" portò a casa il trofeo Ammettiamolo, sono le mani più raccontate dai vari poker player. Parliamo degli hero call. Quelle situazioni nelle quali il nostro punto è marginale salvo poi rivelarsi vincente. Nel 2008 l'hero call di Salvatore Bonavena portò in dote il primo successo in un EPT per l'Italia Nel 2024 il tour europeo ha festeggiato i 20 anni con l'EPT anniversario di Barcellona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

