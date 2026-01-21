L’ex stazione si trasforma in un progetto di Housing First, con l’obiettivo di offrire un supporto stabile a chi si trova senza dimora. A partire da lunedì prossimo, l’Istat avvierà una nuova indagine sulle persone senza casa, aggiornando i dati rispetto al 2021, quando erano circa 100.000. Questa iniziativa mira a comprendere meglio le esigenze e a promuovere soluzioni concrete per l’emergenza abitativa nel nostro paese.

Scatta lunedì prossimo una nuova rilevazione sulle persone senza dimora, promossa dall’Istat; quella precedente, condotta nel 2021, aveva contato in Italia quasi 100.000 individui che, per scelta o per necessità, si trovavano senza casa. "Nel nostro territorio raramente vediamo gli homeless – afferma Daniela Spitoni, Coordinatrice sociale della Società della salute Amiata Senese e Valdorcia - Valdichiana Senese – ma dedichiamo massima attenzione alle situazioni di marginalità e di povertà estrema". La risposta al grave problema della mancanza di un tetto si chiama ‘ Housing first ’. E la soluzione non si legge solo nei progetti ma si vede crescere a Montepulciano Stazione dove, grazie ad un finanziamento di 710mila euro da fondi Pnrr, sta sorgendo la ‘casa’ che accoglierà chi, per problemi sociali o di salute (o entrambi) si troverà senza un tetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ex stazione diventa ’Housing first’: "Aiutiamo chi si ritrova senza casa"

