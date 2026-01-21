Lewis Hamilton sembra nato per indossare solo look Dior

Lewis Hamilton si distingue per il suo stile raffinato e senza tempo. Alla sfilata Dior AutunnoInverno 2026, ha confermato il suo talento nel vestire con eleganza e semplicità, incarnando perfettamente l’immagine di un vero ambasciatore del menswear Dior. La sua presenza sottolinea come il look Dior possa rispecchiare personalità forti e distintive, mantenendo sempre sobrietà e stile.

