Lewis Hamilton sembra nato per indossare solo look Dior
Lewis Hamilton si distingue per il suo stile raffinato e senza tempo. Alla sfilata Dior AutunnoInverno 2026, ha confermato il suo talento nel vestire con eleganza e semplicità, incarnando perfettamente l’immagine di un vero ambasciatore del menswear Dior. La sua presenza sottolinea come il look Dior possa rispecchiare personalità forti e distintive, mantenendo sempre sobrietà e stile.
Oggi, alla sfilata maschile AutunnoInverno 2026 di Dior, Lewis Hamilton è arrivato con l’aria inconfondibile di un vero principe del menswear. Il sette volte campione del mondo si è presentato all’atelier della maison in Avenue Montaigne indossando uno splendido cappotto nero. Aveva ampi revers scolpiti, un colletto rifinito in pelliccia e un taglio leggermente accorciato che conferiva all’insieme un’allure decisa, quasi militare. I bottoni erano il vero colpo di scena: un grosso hardware dorato inciso con motivi araldici elaborati, come se fossero stati presi di peso dalla porta di un palazzo reale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
