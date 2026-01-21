L’Europa sta prendendo finalmente sul serio la cybersecurity | non solo proteggersi ma governare

L’Europa riconosce l’importanza della cybersecurity come elemento fondamentale di sovranità e sicurezza. Non più solo una questione tecnica, ma un tema strategico che riguarda la tutela dei servizi essenziali, la stabilità economica e la salvaguardia delle libertà democratiche. Questa nuova attenzione segnala un approccio più maturo e responsabile, volto a governare efficacemente le sfide digitali e rafforzare la resilienza delle infrastrutture europee.

L’Europa ha finalmente smesso di raccontarsi la cybersecurity come un capitolo tecnico, da delegare agli “informatici”, e la sta trattando per ciò che è: un pezzo di sovranità, di sicurezza nazionale ed economica, e – soprattutto – di tenuta democratica dei servizi essenziali. Il “New Cybersecurity Package” presentato adesso dalla Commissione fotografa un contesto in cui gli attacchi ibridi non sono più un rumore di fondo, ma una pressione sistematica capace di bloccare energia, trasporti, sanità, banche, acqua, cioè i nervi vitali di una società avanzata. Nel documento si richiamano dati che, letti senza retorica, sono già un atto di accusa verso l’inerzia politica: il costo globale del cybercrime ha superato i 9 trilioni di euro nel 2025; il ransomware è indicato come la minaccia più impattante del 2025 e viene persino prospettato un ritmo “ogni 2 secondi” entro il 2031; tra le minacce più rilevanti compaiono gli attacchi alla supply chain e l’effetto dirompente di AI e quantum computing sulle difese tradizionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

