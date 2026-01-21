L’Europa non ha difese reali contro un ricatto tecnologico di Trump

L’Europa si trova oggi senza strumenti concreti per contrastare un possibile ricatto tecnologico, in un contesto in cui le tensioni con Donald Trump hanno raggiunto livelli elevati. La possibilità di un “kill switch” digitale, un intervento che potrebbe interrompere le infrastrutture tecnologiche europee, diventa una questione di attualità e di vulnerabilità. Comprendere questa dinamica è fondamentale per valutare le sfide future in ambito di sicurezza e autonomia digitale.

Lo scontro tra Donald Trump e l’Europa è arrivato a livelli imprevedibili che l’ipotesi di un kill switch tecnologico non è più uno scenario fantascientifico, anzi. La dipendenza europea dalla tecnologia americana è così profonda e strutturale da aver quasi cancellato la separazione tra usi civili, industriali e di sicurezza. Tecnicamente ci troviamo in una situazione di lock-in: piattaforme e fornitori sono difficili da sostituire senza costi elevatissimi e rischi operativi. E anche se esistessero delle alternative, i processi sono così intrecciati da rendere l’uscita impraticabile nel breve periodo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Lars Klingbeil contro i dazi di Trump: l'Europa deve fermare il "ricatto economico"Lars Klingbeil, vicecancelliere e ministro delle Finanze tedesco, ha sottolineato l'importanza per l'Europa di reagire con determinazione alle misure commerciali statunitensi.

L'Europa ha un problema e non serviva Trump per capirlo: se non ritrova la sua identità non sarà più EuropaL'Europa si trova di fronte a una crisi di identità che rischia di compromettere il suo futuro, come già evidenziato da pensatori del passato.

