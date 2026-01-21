Letizia | Scudetto? Il Milan risponde presente a ogni colpo | ci sarà fino all’ultimo

Francesco Letizia, giornalista di 'SportItalia', analizza la corsa allo scudetto tra Inter, Milan e Napoli. Durante una diretta su 'Radio Tutto Napoli', ha sottolineato come il Milan continui a rispondere presente in ogni occasione, mantenendo viva la sfida fino all'ultima giornata. Un confronto equilibrato che tiene alta l’attenzione degli appassionati e degli esperti di calcio italiano.

Attualmente, il campionato di Serie A vede l'Inter in testa con 49 punti, seguita dal Milan con 46. Appena dietro, Napoli (43), Roma (42) e, leggermente più staccata, la Juventus (39). Una graduatoria che, ovviamente, è tutt'altro che definitiva e che può cambiare giornata dopo giornata: nel prossimo turno, per esempio, gli incroci Juventus-Napoli e Roma-Milan diranno tanto sulle ambizioni delle squadre coinvolte. Francesco Letizia, giornalista di 'SportItalia', è intervenuto a 'Radio Tutto Napoli', esprimendosi così sulla lotta Scudetto. "Io penso che per lo Scudetto sia una corsa a tre: Inter, Milan e Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

