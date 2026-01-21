Netflix Italia annuncia le novità per il 2026, tra cui l’esordio di Sarah Toscano e il ritorno di Zerocalcare. La piattaforma presenterà nuove serie con attori come Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi, Maya Sansa ed Elodie, oltre a un film con Sarah Toscano e diversi reality. L’evento ‘What Next?’ a Roma ha delineato le prossime produzioni, confermando l’impegno di Netflix nel panorama italiano delle produzioni originali.

(Adnkronos) – Dalle serie con Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi, Maya Sansa ed Elodie a quella con Luca Zingaretti fino al film 'Non abbiam bisogno di parole' con la cantante Sarah Toscano, passando per reality e ritorni molto attesi, come quello di Zerocalcare: Netflix ha presentato a Roma, durante l’evento 'What Next?', la nuova stagione di contenuti italiani in arrivo nel 2026. Tinny Andreatta, vice presidente dei contenuti italiani, ha parlato di "una stagione brillante, frutto di un percorso di crescita e del carisma dei protagonisti più amati dal pubblico". Per la prima volta, ha spiegato, la piattaforma "riunisce le sue stelle più luminose, valorizzando il percorso artistico di ciascuno.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Sarah Toscano annuncia il Met Gala Tour 2026, le date nei club

Netflix Italia, film e serie tv da vedere nel 2026: c’è anche ZerocalcareNetflix Italia ha annunciato le novità in arrivo nel 2026, includendo nuovi film, serie TV e contenuti originali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: News - RadioItalia-Sarah Toscano a Radio Italia Live: chi sono gli invitati al suo Met Gala?; Sarah Nurse di Goldeneyes desiderosa di difendere l’oro olimpico con il Canada; Australian Open 2026, gli italiani e le italiane in campo: il programma del 19 gennaio · Tennis ATP e WTA; A Borgo San Mauro la presentazione de L’inchino dei Girasoli di Sarah Benedetto.

L'esordio di Sarah Toscano e il ritorno di Zerocalcare, le novità 2026 di Netflix Italia(Adnkronos) – Dalle serie con Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi, Maya Sansa ed Elodie a quella con Luca Zingaretti fino al film ‘Non abbiam bisogno di parole’ con la cantante Sarah Toscano, passand ... msn.com

Sarah Toscano a Radio Italia Live: chi sono gli invitati al suo Met Gala?La puntata di RADIO ITALIA LIVE con Sarah Toscano che andrà in onda questa sera sarà condotta da Daniela Cappelletti e Giuditta Arecco. Dopo la messa in onda, sarà sempre disponibile su radioitalia.it ... radioitalia.it

E’ stato un esordio senza intoppi quello vissuto da Aryna Sabalenka a Melbourne, nel primo turno degli Australian Open. La pluricampionessa in Australia ha battuto la francese Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah con il risultato di 6-4 6-1, accedendo all’i - facebook.com facebook