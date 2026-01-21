Leos e la truffa del vino Mi è costata 800 euro

Leonardo di Lorenzo, titolare della Pizzeria Bisteccheria di San Concordio e della Cranceria in via Fillungo, ha condiviso pubblicamente un’esperienza negativa legata a una truffa nel settore vinicolo, che gli ha causato una perdita di 800 euro. In questa testimonianza, egli descrive senza mezzi termini come si è verificato l’accaduto, offrendo un punto di vista diretto e sincero su un problema che può interessare anche altri operatori del settore.

Lo confessa senza fronzoli a tutto l'universo-mondo, Leonardo di Lorenzo, titolare della Pizzeria-Bisteccheria di San Concordio e della Cranceria in via Fillungo. D'altra parte il suo racconto via social ha dichiaratamente il movente di "far conoscere per evitare". Evitare, in questo caso, la cosiddetta " truffa del vino ". O meglio, specifica lui, "di passare da bischero come è successo a me, anche se purtroppo ho scoperto di non essere stato il solo ristoratore gabbato ". "In quei giorni ero a letto convalescente a seguito di un intervento chirurgico. Con questo – mette le mani avanti –, non mi voglio auto-assolvere, perchè non ero certo sedato.

