Leica era in crisi ma ne è uscita eccome

Leica, rinomata azienda tedesca di fotocamere di alta qualità, ha affrontato periodi difficili a causa della crescita degli smartphone e della rivoluzione digitale. Tuttavia, grazie a una forte identità e a una strategia focalizzata sull’eccellenza, è riuscita a superare le sfide del mercato e a rafforzare la propria posizione nel settore della fotografia professionale e amatoriale.

