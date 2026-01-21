Leica era in crisi ma ne è uscita eccome
Leica, rinomata azienda tedesca di fotocamere di alta qualità, ha affrontato periodi difficili a causa della crescita degli smartphone e della rivoluzione digitale. Tuttavia, grazie a una forte identità e a una strategia focalizzata sull’eccellenza, è riuscita a superare le sfide del mercato e a rafforzare la propria posizione nel settore della fotografia professionale e amatoriale.
Nel 2005 Leica, lo storico produttore di macchine fotografiche tedesco, rischiò il fallimento. All’epoca, l’azienda era in difficoltà perché il mercato della fotografia stava attraversando la più grande trasformazione della sua storia, la diffusione dei dispositivi digitali più compatti ed economici. Da allora Leica è tornata in attivo e, nell’ultimo anno fiscale, ha registrato ricavi pari a 596 milioni di euro, in aumento dell’8% rispetto all’anno precedente. Una crescita evidente se si considera che nel 2004-2005 le entrate dell’azienda ammontavano a soli 94 milioni di euro. Leica è riuscita a rilanciarsi e a continuare a vendere le sue costose macchine fotografiche digitali e a pellicola in un settore che negli ultimi anni ha attraversato un ulteriore stravolgimento, quello portato dalla diffusione degli smartphone, che hanno reso la fotografia una pratica quotidiana e accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Ilpost.it
