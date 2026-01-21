Lego presenta il nuovo set dedicato alla Coppa del Mondo, riproducendo il trofeo ufficiale. L’occasione è stata l’opportunità per alcune leggende del calcio, tra cui Roberto Carlos, Iker Casillas, Sami Khedira, Marco Materazzi e Cafu, di condividere momenti speciali sul campo. Un progetto che unisce passione e memoria storica del calcio internazionale, offrendo agli appassionati un modo originale per ricreare e celebrare grandi trionfi.

Lego ha svelato il nuovo set del trofeo della Coppa del Mondo in compagnia di alcune leggende che hanno alzato sul campo quello vero, come Roberto Carlos, Iker Casillas, Sami Khedira, il nostro Marco Materazzi e Cafu. E proprio il capitano del Brasile campione del mondo nel 2002 ha rischiato di far finire in mille pezzi la coppa.(Credits: Lego). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lego svela la "sua" Coppa del Mondo. E Cafu rischia il disastro...

