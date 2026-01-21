Lega | Bene lo stop al Mercosur anche grazie al nostro voto

La Lega esprime soddisfazione per lo stop alla ratifica dell’accordo Ue-Mercosur da parte del Parlamento Europeo, risultato possibile grazie al voto del gruppo dei Patrioti per l’Europa, di cui la Lega fa parte. Questa decisione riflette l’impegno del partito nella tutela delle categorie lavorative e nella difesa degli interessi italiani. La posizione della Lega si inserisce nel quadro di un’attenzione costante alle questioni economiche e occupazionali del Paese.

La Lega promette battaglia dopo il sì al Mercosur. Lollobrigida soddisfatto e Patuanelli: "Ha lavorato bene"La Lega si prepara a reagire dopo l’approvazione dell’accordo Mercosur, con commenti positivi da parte di alcuni esponenti come Lollobrigida e Patuanelli.

