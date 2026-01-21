L' ecosistema sport vale il 2 per cento del pil globale

L'ecosistema sport rappresenta una parte significativa dell'economia mondiale, con ricavi annui di circa 2.300 miliardi di dollari, equivalenti al 2 per cento del Pil globale. Se fosse un paese, avrebbe un'economia paragonabile a quella di una potenza media. Questo dato sottolinea l'importanza del settore sportivo non solo come intrattenimento, ma anche come motore economico internazionale.

Se oggi lo sport fosse un paese, avrebbe un’economia da potenza media: 2.300 miliardi di dollari di ricavi annui, quasi il 2 per cento del pil globale. Il dato arriva da Sports for People and Planet, report del World Economic Forum con Oliver Wyman, che prova a misurare lo sport come industria totale: non soltanto partite e medaglie, ma un ecosistema che va dai biglietti ai tapis roulant, dai weekend sugli sci alle app che trasformano il polso in una dashboard. Il Wef divide la “sport economy” in quattro bacini: sport professionistico; pratica sportiva (fitness, palestre, corsi); sporting goods (abbigliamento e attrezzatura); turismo sportivo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

