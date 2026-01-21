L' eccezionale apertura della Sala delle Asse al castello Sforzesco per le Olimpiadi e tutti gli altri omaggi a Leonardo

In occasione delle Olimpiadi Invernali, la Sala delle Asse al Castello Sforzesco di Milano viene aperta al pubblico, offrendo un'occasione unica di conoscere e apprezzare l’eredità di Leonardo da Vinci. Questa apertura speciale conferma il ruolo del castello come centro di cultura e tutela del patrimonio artistico e storico legato al genio rinascimentale, rafforzando l’impegno della città nel valorizzare il proprio patrimonio culturale durante l’evento olimpico.

Milano, in occasione delle Olimpiadi non punterà solo sullo sport, ma anche sulla cultura. In occasione dei Giochi Invernali, il Castello Sforzesco consolida il proprio ruolo di polo di riferimento per lo studio, la tutela e la valorizzazione dell'eredità di Leonardo da Vinci a Milano.

