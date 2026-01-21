Lecce e Lazio si affrontano nella ventiduesima giornata della Serie A 20252026. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre: i padroni di casa mirano a consolidare la propria posizione in classifica, mentre gli ospiti cercano punti utili per mantenere la speranza di qualificarsi alle competizioni europee. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità di visione dell’incontro.

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I salentini cercano punti pesanti per tenersi lontano dalla zona che scotta, mentre I biancocelesti vogliono rimanere in orbita europea. Lecce vs Lazio si giocherà sabato 24 gennaio 2026 alle ore 20. 45 presso lo stadio Via del Mare. LECCE VS LAZIO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Nonostante qualche pareggio di troppo nelle ultime uscite, i salentini si trasformano davanti al proprio pubblico, dove hanno fatto spesso punti pesanti. La squadra di Di Francesco attualmente sta attraversando un momento molto negativo, essendo reduci da quattro sconfitte consecutive. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Lecce vs Lazio, ventiduesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Arbitro Lecce Lazio: designato il fischietto del matchArbitro Lecce Lazio: è stata resa nota la designazione arbitrale in merito alla gara del Via del mare valida per il 22° turno del campionato L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso nota la desig ... lazionews24.com

