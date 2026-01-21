Segui in tempo reale Lecce-Juve Primavera, match valido per la 21ª giornata del campionato 202526. La partita si è conclusa con un risultato di 1-1, con Van Aarle che ha pareggiato su assist di Leone. Di seguito, trovi sintesi, moviola, tabellino e cronaca dettagliata dell'incontro.

di Fabio Zaccaria Lecce Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo aver battuto per 2-0 l’Inter nel Derby d’Italia affronta il Lecce in trasferta per dare continuità all’ultima vittoria. La gara contro i salentini è valida per la 21esima giornata del campionato Primavera 1. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lecce Juve Primavera: 1-1 sintesi e moviola. 64? PALO DI LAERKE- Rimbalzo che inganna Huli, il cross di Laerke si stampa sul palo 62? GOL DELLA JUVE- Leone su schema piazzato confeziona un assist al bacio per Van Aarle. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lecce Juve Primavera 1-1 LIVE: Van Aarle la pareggia su assist di Leone

Primavera, Lecce-Juve: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming in tempo realeLa sfida tra Lecce e Juventus Primavera, in programma oggi a partire dalle 12, sarà visibile su SportItalia (canael 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito della piattaforma. In alternativa ... tuttosport.com

Primavera, le formazioni ufficiali di Lecce-JuventusQueste le formazioni ufficiali di Lecce-Juventus, match infrasettimanale valido per la 21 esima giornata del campionato Primavera 1, in programma oggi a partire dalle 12:00 nella ... tuttojuve.com

