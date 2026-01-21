Lecce Juve Primavera 1-0 LIVE | fine prima frazione Esteban fa esultare i salentini

Segui la cronaca della prima frazione del match tra Lecce e Juventus Primavera, valido per la 21ª giornata del campionato 202526. Esteban ha segnato e portato i salentini in vantaggio. Di seguito, sintesi, moviola, tabellino e aggiornamenti sul risultato in tempo reale.

di Fabio Zaccaria Lecce Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo aver battuto per 2-0 l'Inter nel Derby d'Italia affronta il Lecce in trasferta per dare continuità all'ultima vittoria. La gara contro i salentini è valida per la 21esima giornata del campionato Primavera 1. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lecce Juve Primavera: 1-0 sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 45? Un minuto di recupero, reazione immediata dei bianconeri che tentano gli ultimi assalti 44? GOL DEL LECCE- Esteban spiazza Huli dagli 11 metri 43 ' CALCIO DI RIGORE PER IL LECCE- Esteban vola in campo aperto, sterzata su Verde che commette un fallo ingenuo 39? HULI MIRACOLOSO- Esteban sgasa sulla sinistra, cross deviato che giunge a Dalla Costa la cui spizzata di testa costringe Huli ad un riflesso felino.

