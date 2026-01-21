Lecce Juve Primavera 0-0 LIVE | traversa di Pugno!

Segui in tempo reale Lecce-Juve Primavera, partita valida per la 21ª giornata del campionato 202526. La cronaca include sintesi, moviola, tabellino e risultato aggiornato. La sfida si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, con un'occasione importante per i padroni di casa, culminata con una traversa di Pugno. Un incontro equilibrato che ha offerto spunti di interesse per appassionati e tifosi.

di Fabio Zaccaria Lecce Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo aver battuto per 2-0 l’Inter nel Derby d’Italia affronta il Lecce in trasferta per dare continuità all’ultima vittoria. La gara contro i salentini è valida per la 21esima giornata del campionato Primavera 1. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lecce Juve Primavera: sintesi e moviola. 12? OCCASIONE PUGNO- Sul ribaltamento di fronte, Tiozzo salta un avversario e serve perfettamente Pugno. L’attaccante sterza e calcia ma Penev respinge 11? VERDE CHIUDE SU ESTEBAN- Percussione mancina dello spagnolo, Verde lo argina ma concede un angolo 8? Grelaud tenta l’affondo- Incursione laterale del belga, il suo cross però finisce direttamente sul fondo 7? Rimessa in zona d’attacco nelle mani di Leone, ricomincia la manovra bianconera 4? ERRORE DI RIZZO- Cerca Leone sull’esterno destro, ma sbaglia la misura del suggerimento orizzontale 2? Huli rischia un dribbling in zona pericolosa, la giocata va a buon fine 1? Inizia la sfida Migliore in campo Juve Primavera:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

