Lecce Juve Primavera 0-0 LIVE | bianconeri in pressing doppia chance nel giro di pochi minuti

Segui in tempo reale Lecce Juve Primavera, match valido per la 21ª giornata della stagione 202526. La partita si è conclusa con un pareggio a zero, con i bianconeri impegnati in un intenso pressing. Di seguito troverai sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca dettagliata del confronto.

di Fabio Zaccaria Lecce Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo aver battuto per 2-0 l’Inter nel Derby d’Italia affronta il Lecce in trasferta per dare continuità all’ultima vittoria. La gara contro i salentini è valida per la 21esima giornata del campionato Primavera 1. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lecce Juve Primavera: 0-0 sintesi e moviola. 20? RIZZO PERICOLOSO- Buono scambio sulla destra fra Leone e Rizzo, il centrale va per il fondo e mette al centro ma conquista solo un calcio d’angolo 17? Van Aarle ferma tutto- Ottimo giro palla del Lecce, Rashidi va per la porta ma il difensore olandese non si fa sorprendere 15? Secondo angolo per i salentini, ancora Rizzo puntuale in chiusura 13? TRAVERSA DI PUGNO- Errore in uscita del Lecce, Elimoghale recupera e trova il corridoio giusto per Pugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juve vs Cagliari e Lecce Gol Attesi: Juve 4,01 / 0,33 Tiri: 46 a 8 Parate: 1 a 9 Possesso: 75% a 25% 5 punti persi... x.com

Bodo/Glimt 2-3 Juve Juve 2-1 Cagliari Juve 2-0 Udinese Napoli 2-1 Juve Juve 2-0 Pafos Bologna 0-1 Juve Juve 2-1 Roma Pisa 0-2 Juve Juventus 1-1 Lecce 🟰 Sassuolo 0-3 Juventus Juventus 5-0 Cremonese 9 vittorie nelle 11 partite fra - facebook.com facebook