Le teste di serie Sabalenka e Alcaraz passano ma Raducanu è fuori

Nel quarto giorno degli Australian Open, le teste di serie Sabalenka e Alcaraz si sono qualificate senza sorprese, confermando le aspettative. Tuttavia, l’eliminazione di Raducanu rappresenta una delle poche sorprese di questa fase del torneo. Sabalenka ha sperimentato durante la vittoria, lasciando intravedere possibili variazioni nel suo gioco. La competizione prosegue con i principali favoriti ancora in corsa, mentre alcuni risultati sorprendenti caratterizzano questa edizione.

2026-01-21 16:48:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Non ci sono stati shock con tutti i pezzi grossi che avanzavano nel quarto giorno degli Australian Open Aryna Sabalenka ha colto l’occasione per giocare un po’ di tennis sperimentale durante la sua vittoria di routine su Bai Zhuoxuan agli Australian Open, ma ha ammesso che i risultati sono stati contrastanti. La numero uno del mondo è arrivata al terzo turno 6-3 6-1 con una vittoria così semplice che ha trovato il tempo di mescolare il suo tipico gioco di potere con alcuni punti serve-and-volley e una spolverata di drop shot.🔗 Leggi su Justcalcio.com

