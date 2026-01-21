Secondo un recente report, sono in sviluppo remaster di Fallout 3 e Fallout: New Vegas, anche se l’annuncio ufficiale non è ancora vicino. Le voci circolano da settimane, alimentate dal successo della serie su Prime Video e da alcuni sospetti movimenti su Steam. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma l’interesse per queste versioni rivisitate sembra crescente tra i fan della serie.

Da settimane si rincorrono indiscrezioni sul ritorno di Fallout 3 e Fallout: New Vegas in versioni rimasterizzate per PC e console moderne, alimentate dal successo della serie TV di Prime Video e da presunti movimenti sospetti su Steam. Tuttavia, un nuovo report invita alla cautela: i progetti esistono, ma non sono pronti a essere annunciati o pubblicati a breve. Le aspettative di un lancio a sorpresa, in particolare, vengono ridimensionate in modo netto. Secondo quanto riportato da Jez Corden su Windows Central, Bethesda e Microsoft stanno effettivamente lavorando a una riedizione di entrambi i capitoli, ma le tempistiche non sono affatto ravvicinate. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Le remaster di Fallout 3 e New Vegas sono in lavorazione ma l’annuncio non è imminente, per un report

Le remaster di Fallout 3 e New Vegas sono in sviluppo e saranno simili a Oblivion Remastered?Le remaster di Fallout 3 e New Vegas sono attualmente in fase di sviluppo e si preannunciano come aggiornamenti visivi e tecnici rispetto alle versioni originali.

Sono in arrivo le remaster di Fallout 3 e New Vegas? Risponde Todd Howard di BethesdaRecenti indiscrezioni e l'entusiasmo dei fan hanno riacceso le speculazioni sulla possibilità di remaster di Fallout 3 e Fallout: New Vegas.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Le Remastered di Fallout 3 e New Vegas non stanno per arrivare: parla un noto insider; Fallout 3 fu lanciato pieno di bug perché Bethesda voleva fare sempre di più; Il ritorno di Fallout 3 e New Vegas è oramai quasi sicuro (e vicinissimo), ecco perché; Le versioni rimasterizzate di Fallout 3 e Fallout: New Vegas non sono ancora pronte.

Le remaster di Fallout 3 e New Vegas sarebbero in lavorazione ma non aspettatevi un annuncio imminenteLe remaster di Fallout 3 e New Vegas sarebbero in sviluppo, ma secondo le fonti di Jez Corden non usciranno a breve. msn.com

Fallout 3 e Fallout: i remaster di New Vegas non arriveranno imminente secondo un insiderAnche se sembra abbastanza chiaro che Bethesda dovrebbe fare qualcosa con Fallout mentre i fan si riversano sulla serie TV, potremmo aspettare un po' i nostri remaster. gamereactor.it

Secondo un nuovo report, le remastered di Fallout 3 e Fallout: New Vegas sono effettivamente in sviluppo, ma l'annuncio (ed il lancio) non è imminente. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook

Le versioni rinnovate di Fallout 3 e New Vegas non sarebbero imminenti dlvr.it/TQT3TD #Fallout #Videogiochi #Remaster #NewVegas #Fallout3 x.com