Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 21 gennaio 2026

Il 21 gennaio 2026, le quotazioni di Borsa italiana e lo spread tra Btp e Bund tedeschi sono al centro dell'attenzione degli operatori finanziari. Dopo una prima metà di settimana negativa, si attende l'apertura dei mercati europei, con particolare attenzione ai movimenti della Borsa italiana e alle variazioni dello spread, indicatori chiave per l’andamento dell’economia e della politica monetaria.

Nuova giornata per le Borse europee, reduce da una prima metà di settimana negativa. C’è attesa per l’apertura della Borsa italiana e dello spread tra Btp e Bund tedeschi. Ieri, martedì 20 gennaio, Milano ha concluso a -1,07%. Le quotazioni di Borsa italiana e spread. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 21 gennaio 2026 Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 5 gennaio 2026Oggi, 5 gennaio 2026, segna il primo lunedì dell’anno per i mercati finanziari italiani ed europei. Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 19 gennaio 2026Il 19 gennaio 2026 segna un'ulteriore giornata di attività per la Borsa italiana, che si inserisce nel quadro delle principali borse europee. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: A Piazza Affari tornano le quotazioni: Alpitour, Chiorino e Vianova si preparano, Bending Spoons guarda a Wall Street; PDD Holdings, scendono le quotazioni a New York; L’Ipo di Edison può rilanciare le quotazioni a Piazza Affari; Le Borse di oggi, 14 gennaio. Mercati positivi, nuovo record per oro e argento. Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 19 gennaio 2026Nuova giornata e nuova settimana per la Borsa italiana, i mercati europei e lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi. Venerdì scorso, 16 gennaio, Milano ha terminato in lieve calo. L’indice Ftse Mi ... msn.com A Piazza Affari tornano le quotazioni: Alpitour, Chiorino e Vianova si preparano, Bending Spoons guarda a Wall StreetSono tutte aziende partecipata da Tamburi Investment Partners. Le banche d’affari al lavoro sugli approdi in Borsa ... msn.com A diciassette giornate dalla fine, la Borsa Salvezza segnala in rialzo le quotazioni di Cagliari, Genoa e Fiorentina (alle due rossoblù stanno facendo un gran bene le gestioni Pisacane e De Rossi). Sbaglierebbe, però chi ritenesse fuori dai giochi Verona, Pisa - facebook.com facebook In borsa #Ferrari è in crisi: da ottobre ha perso oltre un quarto del valore. Il titolo a inizio autunno viaggiava stabilmente sopra quota 400 euro, oggi scambia invece sotto i 300€. È una situazione anomala per un’azione che, fin dalla quotazione, aveva abituato i x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.