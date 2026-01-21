Le prime pagine di oggi riportano le recenti tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina, con le nuove minacce di dazi di Trump. A Davos, Macron ha risposto alle critiche internazionali, mentre a Gaza si forma un

Il confronto fra Stati Uniti e Unione Europea a causa dell’intenzione del presidente degli Stati Uniti Trump di annettere la Groenlandia è in apertura su tutti i giornali di oggi: ieri Trump ha insistito sulle minacce di nuovi dazi per i paesi europei, il presidente francese Macron ha risposto durante il suo discorso al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, accusandolo di bullismo e di volere una forma di vassallaggio per l’ Europa, e il parlamento europeo ha sospeso la ratifica del precedente accordo con gli Stati Uniti sui dazi. Il Giornale titola invece sull’indagine sui finanziamenti a Hamas provenienti dall’Italia, il Manifesto si occupa della situazione in Siria, il Fatto e la Verità seguono le discussioni sul referendum sulla giustizia, e i giornali sportivi commentano i risultati negativi delle squadre italiane in Champions League, con la sconfitta dell’Inter e il pareggio del Napoli. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Le prime pagine di oggiLe notizie di oggi includono le dichiarazioni di Trump sulla Groenlandia e i suoi sostenitori, il grave episodio di un ragazzo accoltellato a La Spezia, e le recenti tensioni legate alle proteste in Iran.

Le prime pagine di oggiLe prime pagine di oggi trattano i recenti dazi statunitensi imposti sui paesi europei, le manifestazioni in Danimarca e Groenlandia, e la scomparsa di Rocco Commisso.

