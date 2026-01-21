Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 21 gennaio 2026

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 21 gennaio 2026, sono disponibili nelle edicole. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport presentano le principali notizie, analisi e aggiornamenti sul mondo dello sport, offrendo ai lettori un quadro completo degli eventi più rilevanti della giornata. Di seguito, una panoramica delle prime pagine di queste testate per rimanere aggiornati sulle tematiche sportive attuali.

Bove riparte dalla Championship: firmato il contratto con il Watford per il suo ritorno in campo: manca solo l'ufficialità Mercato Milan, torna d'attualità l'ipotesi Sergio Ramos! Due sponsor spingono per il suo arrivo Lovric Cagliari, trattativa riaperta dopo lo stop: il centrocampista apre alla destinazione sarda? Le ultime Fali Ramadani assolto per frode fiscale: la ricostruzione di quanto successo al noto agente sportivo. Ultimissime Calciomercato Lazio: all-in su Giovane! La mossa dei biancocelesti per l'attaccante non lascia più dubbi, cos'è successo Dossena Cagliari: sardi scatenati, torna anche il difensore! I dettagli della trattativa con il Como, ecco quando arriva in città Calciomercato Juventus: nuovo ostacolo per Mateta.

