Le minacce di Trump a Davos mostrano il vero volto del nuovo imperialismo statunitense

Le recenti dichiarazioni di Trump a Davos evidenziano le strategie e le intenzioni del nuovo imperialismo statunitense. In questo episodio di

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo di quello che ha detto Donald Trump al forum di Davos, su Groenlandia, Europa e vecchie alleanze.🔗 Leggi su Fanpage.it

Sono tra chi ha denunciato Crosetto di complicità: gli insulti ad Atreju mostrano il suo vero voltoUn gruppo di giuristi ha presentato una denuncia contro Crosetto, Meloni, Tajani e Cingolani, evidenziando il vero volto del ministro attraverso gli insulti ad Atreju.

Davos, le minacce di Trump e la vera partita dell’EuropaIl Forum di Davos, in corso dal 19 al 23 gennaio, si svolge sotto il tema

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Trump minaccia dazi contro l’Europa se non accetterà di cedere la Groenlandia; Dazi a chi si oppone all’annessione. La minaccia di Trump; Le minacce di Trump scatenano in Borsa il 'sell America'; Otto Paesi europei fanno quadrato contro Trump dopo la minaccia di dazi. L'Italia frena: Serve dialogo.

Groenlandia, dopo le minacce di Trump convocato vertice d'urgenza dei 27 leader UeLe minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di annettere la Groenlandia e di imporre dazi sui suoi alleati rappresentano una sfida ... iltempo.it

Le minacce di Trump scatenano in Borsa il 'sell America'Le nuove minacce di Donald Trump sui dazi hanno spinto al ribasso le Borse ma non solo azioni, il rendimento dei titoli del Tesoro americani (Treasuries) è salito di cinque punti base al 4,28%, il dol ... ansa.it

Il Parlamento europeo sospende l’intesa commerciale Ue-Usa dopo le minacce di nuovi dazi di Donald Trump legate alla Groenlandia. Crescono le tensioni transatlantiche #EuropeNews https://l.euronews.com/luBs - facebook.com facebook

#Bruxelles #Dazi “Con le nuove minacce Trump ha infranto l’accordo”: con questa motivazione il Parlamento Europeo ha deciso di sospendere l’intesa sulle tariffe, firmata con gli Stati Uniti, a luglio in Scozia. x.com