Le federazioni calcistiche europee esprimono preoccupazione per le dichiarazioni di Donald Trump riguardo all’eventuale annessione della Groenlandia. I leader del calcio stanno valutando possibili implicazioni e strategie di risposta, mantenendo un atteggiamento di attenzione e cautela. Questa situazione evidenzia come questioni politiche di rilievo possano influenzare anche il mondo dello sport, richiedendo un monitoraggio costante e un approccio equilibrato.

I leader del calcio europeo sono sempre più preoccupati per il desiderio di Donald Trump di annettere la Groenlandia e hanno tenuto discussioni preliminari su come il mondo del calcio potrebbe reagire. Scrive il Guardian: “Tra i temi discussi lunedì a Budapest da circa 20 presidenti di federazioni calcistiche c’era anche l’impatto che la crisi della Groenlandia potrebbe avere sulla Coppa del Mondo di quest’estate. Le autorità del calcio hanno mostrato riluttanza a rispondere pubblicamente a una situazione così rapida che minaccia il territorio della Danimarca, membro della Uefa. Tuttavia, la pressione per una reazione aumenterà se Trump non farà un passo indietro, soprattutto considerando che gli Stati Uniti ospiteranno 78 delle 104 partite della Coppa del Mondo tra giugno e luglio”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Le Federazioni calcistiche sono molto preoccupate dalla volontà di Trump di annettere la Groenlandia (Guardian)

