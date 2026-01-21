Le dimissioni del sindaco Cuomo diventano irrevocabili a Portici commissario prefettizio

Le dimissioni del sindaco di Portici, Enzo Cuomo, sono diventate irrevocabili, portando alla nomina di un commissario prefettizio da parte del prefetto di Napoli. Questa decisione è stata presa in seguito alle dimissioni dell'ex primo cittadino, ora assessore regionale, e mira a garantire la regolare amministrazione del Comune durante il periodo di commissariamento.

Il prefetto di Napoli ha nominato un commissario per il Comune di Portici, a seguito delle dimissioni del sindaco Enzo Cuomo, ora assessore regionale.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Cosa succede a Cervia dopo le dimissioni del sindaco: commissario prefettizio ed elezioni Nominato commissario prefettizio dopo le dimissioni dei consiglieri e la sfiducia al sindacoIl consiglio comunale di Portico di Caserta si appresta allo scioglimento, dopo le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Si è dimesso il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli 'mutati gli scenari'; De Luca tace su Enzo Napoli e parla già da sindaco: La ricreazione è finita. Poi annuncia la guerra ai maranza; San Bonifacio. Dopo il sindaco Soave, si dimettono anche 13 consiglieri: arriva il commissario Losa; A meno di due anni dall'elezione Soave si dimette da sindaco di San Bonifacio. Dopo le dimissioni del sindaco è già polemicaCentrodestra all'attacco. MovimentoCinqueStelle: Non è un gesto personale, né neutro. Intanto De Luca parla della città: La ricreazione è finita. Sicurezza? Serve repressione ... rainews.it Terremoto politico a Salerno: le dimissioni di Napoli approdano in ParlamentoLe dimissioni del sindaco Napoli scuotono Salerno. Ruotolo (Pd) parla di nuovo feudalesimo, mentre Vietri (FdI) presenta un'interrogazione al Ministro Piantedosi ... infocilento.it #Sabaudia, il Pd dopo le dimissioni del vicesindaco: "Sindaco riferisca in consiglio" - facebook.com facebook Le dimissioni del sindaco di Salerno, interrogazione a Piantedosi. Presentata da Bicchielli. Esposto anche a prefetto, 'valutare se trasmettere atti a pm' #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.