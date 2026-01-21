Le dimissioni del sindaco Cuomo diventano irrevocabili a Portici commissario prefettizio

Da fanpage.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le dimissioni del sindaco di Portici, Enzo Cuomo, sono diventate irrevocabili, portando alla nomina di un commissario prefettizio da parte del prefetto di Napoli. Questa decisione è stata presa in seguito alle dimissioni dell'ex primo cittadino, ora assessore regionale, e mira a garantire la regolare amministrazione del Comune durante il periodo di commissariamento.

Il prefetto di Napoli ha nominato un commissario per il Comune di Portici, a seguito delle dimissioni del sindaco Enzo Cuomo, ora assessore regionale.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

