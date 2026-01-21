Le attenzioni sulla Groenlandia sono un problema per l’Ucraina

Durante il forum di Davos, si evidenzia come le preoccupazioni sulla Groenlandia stiano influenzando gli equilibri geopolitici, con particolare attenzione all’Ucraina. Mentre i dettagli sui possibili accordi per la fine del conflitto restano in secondo piano, si nota una crescente distanza tra Stati Uniti ed Europa, che potrebbe favorire interessi russi. Un panorama complesso che richiede attenzione e analisi senza eccessi di enfasi.

A Davos si parlerà poco dei piani per la fine della guerra, e la crescente distanza fra Stati Uniti ed Europa piace alla Russia Le minacce di Donald Trump sulla necessità di annettere la Groenlandia agli Stati Uniti sono diventate il tema centrale della politica internazionale, mettendo in secondo piano la guerra in Ucraina e di fatto sospendendo i negoziati volti a farla finire. Allo stesso tempo, i sempre più frequenti scontri e minacce sulla Groenlandia fra Stati Uniti e Unione Europea fanno il gioco della Russia, che spera in un indebolimento permanente della NATO. Al World Economic Forum di Davos, in corso questa settimana in Svizzera, erano previsti nuovi incontri per ultimare il cosiddetto “piano per la prosperità” per l’Ucraina, un accordo da 800 miliardi di dollari per garantire sicurezza e ricostruzione dopo la fine della guerra. 🔗 Leggi su Ilpost.it

