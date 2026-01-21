Questa sera in Eccellenza si disputa il turno dell’Epifania rinviato per maltempo. La Comacchiese affronta in trasferta Russi, mentre Mesola cerca una reazione a Faenza. Dopo la recente vittoria sulla Sampierana, il Sant’Agostino si prepara per la trasferta contro il Sanpaimola, che si gioca a Voltana alle 20. Un’occasione per le squadre di confermare le proprie ambizioni stagionali.

Si recupera il turno dell’Epifania rinviato per maltempo questa sera in Eccellenza. Dopo la bella vittoria sulla Sampierana, il Sant’Agostino si prepara ad affrontare un’altra trasferta, questa volta sul campo del Sanpaimola (si giocherà a Voltana alle 20.30). I ramarri hanno centrato tre punti preziosi grazie ai quali si sono allontanati dai playout, e si trovano ora a metà classifica, a -4 dalla zona playoff: con una striscia di risultati utili, però, la formazione di mister Biagi potrebbe reiscriversi alla corsa per la post season, vista la qualità di un organico che si è rinforzato nel mercato di riparazione e che in questo girone di ritorno può puntare in alto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le altre partite. Comacchiese in trasferta a Russi. Mesola a Faenza per una reazione

Leggi anche: Mesola, rompi il digiuno. Comacchiese a Faenza

Leggi anche: Eccellenza tra alti e bassi. Cresce la Comacchiese. Mesola, reagire subito

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Comacchiese 2015 vs Futball Cava Ronco, le parole di Erik Stucchi a fine gara; Il calendario aggiornato delle partite della SPAL nel campionato d’Eccellenza; Le altre partite. Comacchiese in trasferta a Russi. Mesola a Faenza per una reazione; La Comacchiese non passa Un punto al ’Raibosola’ in campo vince l’equilibrio.

Le altre partite. Comacchiese in trasferta a Russi. Mesola a Faenza per una reazioneFuori anche il Sant’Agostino, a Voltana contro il Sanpaimola. Biagi dopo il mercato conta. su una rosa molto competitiva. msn.com

Comacchiese a Russi, il Mesola ci prova a FaenzaEccellenza: in campo in trasferta anche le altre tre ferraresi del girone. Il Sant’Agostino dopo essersi rinforzato è a Conselice col Sanpaimola. ilrestodelcarlino.it

| Massa Lombarda Campionato di Eccellenza Recupero 18° Giornata La FCR Forlì si prepara ad affrontare in trasferta i ravennati del Massa Lombarda dopo il pareggio a reti bianche arrivato contro la Comacchiese. #WeAreFCRForlì facebook