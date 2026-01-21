Lazio | Regione e Anci istituiscono il tavolo permanente sui trasporti

La Regione Lazio e Anci Lazio hanno istituito un tavolo permanente sui trasporti, con l’obiettivo di favorire un confronto continuo tra istituzioni e operatori del settore. La riunione, tenutasi presso la sede regionale, ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni regionali, delle aziende di trasporto pubblico locale e di Anci Lazio, con l’intento di affrontare questioni e migliorare la qualità dei servizi.

Si è svolta ieri sera, presso la sede della Regione Lazio, una significativa riunione che ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni regionali, delle aziende operanti nel trasporto pubblico locale e di Anci Lazio. L’incontro aveva come obiettivo principale quello di istituire un tavolo permanente dedicato ai trasporti, con un particolare focus sulle criticità del servizio di trasporto pubblico su gomma nei territori interni della regione. Tra i partecipanti all’incontro, si sono distinti l’assessore Regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera, il Direttore di Astral Carlo Cecconi, il Presidente di Cotral Manolo Cipolla, e una delegazione di Anci Lazio composta dal Segretario Generale Luca Masi e dai membri del Direttivo: Domenico Alfieri, sindaco di Paliano e delegato ai Trasporti nel Direttivo di Anci Lazio, Daniele Mioni, sindaco di Vallepietra, e Manuel Magliocchetti, assessore con delega ai Trasporti del Comune di Palestrina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Argomenti discussi: REGIONE LAZIO E ANCI LAZIO ISTITUISCONO IL TAVOLO PERMANENTE SUI TRASPORTI; Viterbo, fondi UE e sviluppo territoriale: giornata di formazione dedicata agli amministratori del Lazio; Cap4city, il progetto Anci a supporto degli enti locali; Roma, sport e terzo settore: opportunità e sfide nel 2026.

