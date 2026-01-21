Lavoro nella pizzeria di famiglia | Susanna da Montesilvano è la nuova pacchista abruzzese di Affari tuoi

Susanna Columbaro, originaria di Montesilvano, si è unita al cast di “Affari tuoi” come nuova rappresentante abruzzese. Dopo l’addio di Tiago da Silva, ora è lei a portare avanti la tradizione regionale nel noto quiz televisivo condotto da Stefano De Martino. Con un background lavorativo nella pizzeria di famiglia, Susanna porta con sé la semplicità e l’autenticità tipiche della sua terra, offrendo un tocco di genuinità al programma.

Susanna Columbaro, che lavora nella pizzeria Lindoro di Montesilvano, è la nuova concorrente, dai lunghi capelli riccioluti, di "Affari tuoi" Dopo l’uscita di scena di Tiago da Silva, concorrente vastese “pacchista” per l’Abruzzo nel noto programma tv “Affari tuoi”, condotto da Stefano De Martino, è il turno di Susanna Columbaro. Una giovane e bella ragazza dai lunghi capelli biondi e ricci, che lavora nell’attività di famiglia: la pizzeria Lindoro. È di Montesilvano e ha espresso, via social, tutta la sua emozione per la partecipazione in prima serata sulla tv nazionale. A Susanna è stato consegnato il pacco numero 14 che, fortunatamente, il concorrente ha aperto in tempo eliminando il suo contenuto: solamente 50 euro.🔗 Leggi su Ilpescara.it

La simpatia di Tiago Da Silva travolge Affari tuoi: il pacchista arriva da VastoTiago Da Silva, noto per la sua simpatia, si unisce ai pacchisti abruzzesi di Affari tuoi, il programma di Raiuno in onda tutte le sere.

Luisa ad Affari Tuoi sogna il pacco da 200mila euro e la pacchista vestita di bianco ma non lo prende e perdeLuisa partecipa a Affari Tuoi con grandi speranze di vincere il pacco da 200mila euro, indossando un abito bianco da cerimonia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Mondo pizza - Belli di Mamma, la pizzeria contemporanea più italiana di Budapest; Una storia dietro ogni pizzeria. Da quella di famiglia alla innovativa; La grande cucina italiana con la pizza: ecco i migliori ristoranti del mondo; Un fratello chef e l’altro pizzaiolo aprono una pizzeria al taglio a Roma (venerdì si fa merenda in piazza).

Fragilità e lavoro, la pizza inclusiva dei ragazzi di Veano conquista RiminiUn forno acceso, una platea curiosa, una pizza che racconta molto più di un impasto. L'impresa sociale Il Viaggio di Veano ha partecipato a Sigep World ... piacenzasera.it

Lavoro nero, due lavoratrici senza contratto, chiusa pizzeria a GhediBrescia, 256 luglio 2025 - Due titolari di attività commerciali sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di Verolanuova a seguito di controlli svolti il 24 e 25 luglio in un bar a ... ilgiorno.it

2C Legnami. . Nel lavoro quotidiano in pizzeria, il ritmo non dipende solo dal forno o dall’impasto. Ci sono aspetti operativi che incidono più di quanto si pensi, soprattutto durante il servizio. In 2C Legnami partiamo da qui: osserviamo come si lavora davvero d - facebook.com facebook