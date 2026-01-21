Lavori al ponte di Lodi lettera aperta | Perché aggiungere una campata intervento invasivo e non usato altrove?

Lunedì 2 marzo, il ponte di Lodi sarà chiuso per circa sei mesi per interventi di miglioramento strutturale. La modifica, che prevede l’aggiunta di una campata, ha suscitato alcune critiche. In questa lettera aperta, si analizzano le ragioni di questa scelta, evidenziando la necessità di interventi mirati e l’importanza di garantire la sicurezza idraulica e strutturale della città.

Lodi, 21 gennaio 2026 – Dal 2 marzo il ponte di Lodi chiuderà per almeno sei mesi per consentire alcuni lavori alla struttura che dovrebbero migliorare la sicurezza idraulica della città. Un progetto contestatissimo, sia per le conseguenze sul traffico dello stop ai transiti sul ponte, sia nel merito delle opere previste. È di queste ore una lettera aperta firmata da Domenico Ossino, storico fondatore ed ex presidente del Comitato Alluvionati Lodi (C.Al.Lo) Riva destra e attivo da oltre vent'anni sui temi della sicurezza idraulica. La critica al progetto. Nella missiva Ossino critica la natura stessa dell'intervento.

Lodi, lavori al ponte sull’Adda: “Fondamentali per la sicurezza. Disagi inevitabili, ma attenuati”Lodi si prepara a interventi fondamentali sul ponte Silvio Rossetti, progettati per garantire la massima sicurezza.

La pizza in tangenziale e il Bazar che rischia di chiudere: i lavori al ponte di Lodi preoccupano i commerciantiA Lodi, i lavori al ponte e la presenza della pizza in tangenziale stanno causando preoccupazioni tra i commercianti locali.

