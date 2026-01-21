Laura Pausini | la regina dell' ovunque che non sa quando fermarsi

Laura Pausini è una delle artiste italiane più presenti nel panorama musicale e mediatico, con una carriera ricca di successi e collaborazioni. La sua presenza si estende su diverse piattaforme, dai servizi di streaming ai social network, accompagnandola anche in eventi come il Festival di Sanremo. Questo articolo esplora il suo ruolo e la costante presenza nel mondo dello spettacolo, evidenziando come riesca a mantenere un equilibrio tra notorietà e sobrietà.

L'onnipresenza ha un nome, un cognome e una collezione infinita di cover. Laura Pausini è ovunque: su Spotify, su Instagram (anche se finge di non esserci prendendosi qualche pausa scientifica ogni tanto), in tv, e dal 24 al 28 febbraio sarà anche in tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo. Un Festival che già non promette miracoli e che con questa scelta rischia di trasformarsi in un lungo karaoke nostalgico degli anni '90. Già vediamo il suo ingresso anticipato dalla clip con Baudo che la presentava in frangetta e giacca oversized. Il problema di Laura Pausini non è la mancanza di talento - quello ce l'ha, eccome.🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: La figlia di Ettore Pausini: “Laura Pausini? Parentela solo sulla carta. Non li voglio vedere ai funerali”

Laura Pausini come Madonna per la tv statunitense, il look omaggio che incantaLaura Pausini ha scelto un look ispirato a Madonna per la televisione statunitense, dimostrando come si possa rendere omaggio alle proprie influenze in modo elegante e autentico.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Sanremo 2026: Il grande ritorno di Laura Pausini. Dalla vittoria nel ’93 alla co-conduzione con Carlo Conti; Laura Pausini condurrà il Festival di Sanremo 2026: una regina di ritorno nel luogo dove tutto iniziò; Laura Pausini regina di Sanremo 2026 accanto a Carlo Conti; Volete incontrare Laura Pausini? Scriveteci subito!.

Laura Pausini regina di Sanremo 2026 accanto a Carlo ContiLa notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha subito acceso l’entusiasmo del pubblico italiano. Carlo Conti ha scelto il palcoscenico del Tg1 per svelare l’asso nella manica della prossima ... start-news.it

Sanremo 2026: Carlo Conti fa il colpaccio con Laura Pausini e Max Pezzali, ecco perchéCarlo Conti porta a casa già due grandi vittorie, spettacolarmente parlando. Il direttore artistico di Sanremo 2026 ha fatto delle scelte per noi strategiche, che fanno già pregustare un Festival di a ... msn.com

“Cacciatela via”. Sanremo 2026, bufera politica su Laura Pausini come co-conduttrice. Cosa sta succedendo - facebook.com facebook

#LauraPausini crocifissa per la cover di #Mengoni e per la presenza a #Sanremo2026. Il solito circoletto rosso non le perdona il rifiuto di cantare #BellaCiao, e ora le vogliono togliere il Festival x.com