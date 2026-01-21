L’attore Ashton Kutcher ha espresso preoccupazioni riguardo all’impatto dei social media sui giovani, sottolineando i rischi legati alla ricerca della perfezione estetica e della giovinezza. Nella serie “The Beauty”, in onda su Disney+ dal 22 gennaio, Kutcher interpreta un miliardario ossessionato dall’aspetto fisico e dall’immortalità, temi che riflettono le problematiche attuali legate all’immagine e all’autostima.

N ella Serie The Beauty, in onda su Disney+ dal 22 gennaio, Ashton Kutcher veste i panni di un miliardario ossessionato dalla perfezione estetica, perfezione che una sostanza è in grado di regalare, così come l’eterna giovinezza. Un tema più attuale che mai in un momento storico in cui la realtà filtrata dai social veicola ideali irraggiungibili e potenzialmente molto pericolosi, specie per i più giovani. Cosa vedere su Netflix a gennaio 2026: le migliori serie tv e i film più interessanti del mese X Leggi anche › Ashton Kutcher parla della sua malattia autoimmune: «Ero incapace di vedere, sentire e camminare» Ashton Kutcher: «Tanti suicidi tra i giovani per il commento a una foto». 🔗 Leggi su Iodonna.it

L'attore ha un'idea precisa sui social e su come possano influenzare negativamente i più giovani: ecco cosa ha dichiarato

