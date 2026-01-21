Dopo la sconfitta ad Ancona, l’Atletico Ascoli si è subito concentrato sulla ripresa degli allenamenti, svolti sul campo sintetico del ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco. La squadra si prepara ora alla partita di domenica contro il Termoli, che si giocherà allo stadio ‘Don Mauro Bartolini’. Un’occasione per continuare il percorso e cercare di ottenere un risultato positivo.

Archiviata l’amara sconfitta ad Ancona, l’ Atletico Ascoli ieri pomeriggio è tornato al lavoro sul campo sintetico del ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco per iniziare a preparare la sfida di domenica contro il Termoli. Vista la contemporaneità con il match di Serie C tra Ascoli e Perugia, non si giocherà allo Stadio Del Duca, ma sul campo sintetico del ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli. Un ritorno al passato dopo i due campionati precedenti che hanno visto i bianconeri protagonisti proprio a Monticelli prima del trasferimento nello stadio cittadino. La società ha quindi scelto di non trasferirsi al comunale di Castel Di Lama, come avvenuto nel girone di andata quando proprio per indisponibilità del Del Duca affrontò il derby poi perso con l’Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Atletico vuole ripartire. Contro il Termoli si gioca al ’Don Mauro Bartolini’

Argomenti discussi: L’Atletico vuole ripartire. Contro il Termoli si gioca al ’Don Mauro Bartolini’; Pro Mende a Monforte. Valdinisi e Santa Domenica in trasferta.

L’Atletico Ascoli adesso vuole rialzarsi:: Ne usciremo fuoriL’Atletico Ascoli ha ripreso ieri gli allenamenti al campo ‘Di Ridolfi’ di Venarotta. Le due sconfitte maturate nel derby contro l’Ancona domenica e contro il Termoli nel turno infrasettimanale, hanno ... ilrestodelcarlino.it

Sfida dal sapore di play off quella tra Pro Pellaro e Bovalinese. L'Africo vuole continuare la sua impresa anche in casa dell'Atletico Maida. Il programma completo facebook

#Raspadori subito, #Gasperini lo aspetta Massara in pressing per chiudere con l’Atletico e portare Jack a inizio anno. #Zirkzee vuole solo la #Roma @ValdarchiSimone #ASRoma #Calciomercato x.com