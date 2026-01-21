L’atleta di Montemarciano si fa valere

L’atleta di Montemarciano, Ilary Pistola, ha concluso la sua partecipazione al torneo J300 di Traralgon, fermandosi a un passo dall’ingresso nel tabellone principale. Un risultato che testimonia l’impegno e il livello raggiunto dall’atleta, anche se non le ha consentito di proseguire oltre. La sua performance rappresenta comunque un momento importante nel percorso di crescita nel circuito internazionale.

Si ferma a un passo dal tabellone principale l'avventura di Ilary Pistola al torneo J300 di Traralgon. La giovane tennista marchigiana, numero 102 del ranking ITF juniores, si è arresa nel turno decisivo delle qualificazioni alla giapponese Kokona Ishii (numero 135) con il punteggio di 3-6, 6-2, 10-7. Un match dalle mille emozioni quello disputato sul cemento australiano, che ha visto l'azzurrina lottare fino all'ultimo punto per conquistare l'accesso al main draw di uno dei tornei più prestigiosi del calendario juniores internazionale. Il primo set ha visto Ishii partire forte, aggiudicandosi il parziale per 6-3.

