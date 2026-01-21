L’Astronomo Cortese Libri e Telescopi nell’Era di Cassini la mostra INAF a Roma

L’INAF - Osservatorio Astronomico di Roma presenta “L’Astronomo Cortese. Libri e Telescopi nell’Era di Cassini”, una mostra che esplora il contributo di Giovanni Domenico Cassini alla storia dell’astronomia. In occasione del quattrocentenario della nascita dell’astronomo ligure, l’esposizione offre uno sguardo sulle sue innovazioni e sull’evoluzione degli strumenti scientifici dell’epoca, evidenziando l’importanza di un approccio rispettoso e rigoroso alla conoscenza.

Il Museo Astronomico e Copernicano dell'INAF - Osservatorio Astronomico di Roma (OAR) chiude l'anno delle celebrazioni dedicate al quattrocentesimo anniversario della nascita di Giovanni Domenico Cassini con una mostra dedicata all'astronomo ligure e al suo straordinario impatto sulla scienza

